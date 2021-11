Zwaargewonde man voor ingang Catharina Ziekenhuis; mogelijk slachtoffer Duits misdrijf

Een zwaargewonde man is vrijdagochtend rond 5.40 uur achtergelaten voor de ingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dit meldt de politie.

De artsen van de spoedeisende hulp hebben zich ontfermd over de jongen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De recherche is een onderzoek gestart om de toedracht van zijn verwondingen te achterhalen.

Duits misdrijf

Op dit moment is het vermoeden dat de gewonde man mogelijk betrokken is bij een misdrijf in Duitsland. De recherche in Eindhoven heeft nauw contact met de Duitse collega’s en zij onderzoeken de zaak verder. Uit informatie bleek dat het voertuig zeer waarschijnlijk richting Amsterdam is gereden. Daar is door de collega’s, samen met een politiehelikopter, gezocht. Het voertuig is niet aangetroffen.