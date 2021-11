Stadsbus raakt van busbaan en rijdt spoorlijntalud op in Utrecht

In Utrecht is zondagmiddag een verkeersongeval gebeurd waarbij even voor 13.00 uur op de Vleutenseweg een stadsbus in de bocht van de busbaan geraakt en een talud van de naastgelegen spoorlijn is opgereden. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen.