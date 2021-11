Medewerkers Arriva zijn geweld op spoorlijn richting Ter Apel zat

Medewerkers van Arriva hebben steeds vaker te maken met geweld door zwartrijdende jongeren richting het AZC in Ter Apel. Dit meldt het NRC maandag.

Gert Palm, steward op het traject Zwolle-Emmen, zegt tegenover de krant dat het gedonder al begint voordat de eerste trein vanuit Zwolle naar Emmen vertrekt. Wanneer Palm om een vervoersbewijs vraagt, begint het al met ‘You are a racist’. Vervolgens beginnen ze te duwen en te trekken waar ze de grens proberen op te zoeken. De zwartrijders gaan ook vaak over de schreef en dan komt het tot een handgemeen.

Soms is het een week rustig in de treinen van Arriva, maar de laatste tijd maken Palm en zijn collega’s vijf keer per maand een geweldsincident mee. Een machinist werd vorige maand door een groep jongeren tegen de grond gewerkt en tegen zijn hoofd geschopt.

De lijn Zwolle-Emmen is de spoorlijn om bij het aanmeld- en asielzoekerscentrum in Ter Apel te komen. Veel nemen de trein van Zwolle naar Emmen en vervolgen hun reis met de bus.