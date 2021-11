Man overleden na steekincident in Haagse woning

Maandagavond is bij een steekincident, in een woning in Den Haag aan de Weteringkade, een man uit Den Haag overleden aan zijn verwondingen. 'Een andere man uit Den Haag is in de woning aangehouden', zo meldt de politie zojuist.

Melding steekincident

De politie kreeg die maandagavond rond 23.40 uur de melding van het steekincident waarbij er twee gewonden zouden zijn. In de woning werden twee slachtoffers aangetroffen. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De andere gewonde man is aangehouden en voor behandeling aan zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing heeft de hele nacht onderzoek gedaan in de woning.

Misdrijf

Omdat de politie uitgaat van een misdrijf is voor het onderzoek een Team Grootschalige Opsporing, onder leiding van een officier van justitie samengesteld. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en de recherche verzoekt getuigen die informatie hebben, wat van belang kan zijn voor dit onderzoek, contact op te nemen met het team via 0900 – 8844.