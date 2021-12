Honderden dieren in beslag genomen tijdens actie tegen wildlife crime

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Douane en de politie hebben in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën, 3 kilo vlees, huiden, bontjassen en 2.300 andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. Het zijn de resultaten van de Nederlandse deelname aan de internationale operatie Thunder 2021. Deze operatie is gericht op wildlife crime en wordt gecoördineerd door Interpol. NVWA, politie en Douane werken bij de aanpak van wildlife crime nauw samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er is een levendige internationale handel in beschermde dieren en planten. Ook illegale handel, waarmee criminelen veel geld verdienen. Zij halen dieren en planten uit de natuur en smokkelen die levend, dood of verwerkt in producten naar landen over de hele wereld. Wildlife crime veroorzaakt grote schade aan de biodiversiteit. Bovendien is het dierenwelzijn in het geding en is er een risico op de insleep van dierziektes. Vanwege de grote winsten die gemaakt kunnen worden, gaat deze vorm van criminaliteit in de landen van oorsprong vaak gepaard met fraude, corruptie, bedreiging en geweld.

Levende vogels

In een groot strafrechtelijk onderzoek naar een handelaar in de provincie Gelderland troffen rechercheurs van de NVWA-IOD en inspecteurs van NVWA team Natuur 470 illegale vogels aan. Het gaat vooral om (onbeschermde) vogels die vermoedelijk in Afrika in het wild zijn gevangen en naar Nederland zijn gesmokkeld om ze hier te verkopen. Dat is verboden. Om het risico op insleep van dierziekten tegen te gaan is de import van vogels van buiten de Europese Unie alleen in zeer specifieke gevallen toegestaan. De NVWA heeft alle vogels in beslag genomen en ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. Ook werd 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog.

Op luchthaven Schiphol bleek dat een reizigster uit Suriname in haar bagage 8 zangvogels meesmokkelde. Deze dieren zijn in Suriname beschermd. De vrouw had de vogels verstopt in een karaokeset. Een passagier die met de veerboot vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Hoek van Holland was gekomen, bleek 6 papegaaien bij zich te hebben. In beide gevallen ontdekte de Douane de vogels. De zaken zijn overgedragen aan de NVWA.

Inspecteurs van de NVWA hebben op een vogelmarkt in Hardenberg 8 vermoedelijk in het wild gevangen putters in beslag genomen. Vogels die van nature voorkomen in de Europese Unie zijn beschermd. Vangen en verkopen van deze dieren is verboden. De vogels hadden een gemanipuleerde pootring om, zodat het op het eerste gezicht leek alsof de dieren legaal in gevangenschap gekweekt waren. Tegen de verkoper is proces-verbaal opgemaakt.

Levende reptielen en amfibieën

De Douane betrapte op Schiphol een vermoedelijke smokkelaar met 145 reptielen en amfibieën in haar koffer. Zij was onderweg van Mexico naar Rusland. Door dieren op deze manier te vervoeren wordt hun welzijn ernstig geschaad. Tijdens de reis waren dan ook al 5 dieren gestorven. De NVWA heeft alle dieren in beslag genomen en doet nader onderzoek. De reptielen en amfibieën - waaronder boomkikkers, boomhazelwormen en ratelslangen - zijn ondergebracht bij een deskundige opvang.

De NVWA doet onderzoek naar de vermoedelijk illegale kweek van en handel in slangen. In de woning van een verdachte in de provincie Overijssel troffen rechercheurs en inspecteurs 121 boa constrictors en 10 driekleurige haakneusslangen aan. De verdachte is niet geregistreerd als beroepsmatig kweker of handelaar, terwijl dat wel verplicht is. In de woning werd 13.000 euro aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen. De NVWA doet nog nader onderzoek naar de legaliteit van de slangen. Daarom zijn de dieren niet in beslag genomen.