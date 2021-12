Chauffeurs slaan alarm om toename brak checking

Dit blijkt uit het Nationaal Chauffeurs Onderzoek dat voor de vierde keer gehouden is op initiatief van Logistic Force, HR-dienstverlener in de sector Transport & Logistiek. Aan het onderzoek werkten 824 Nederlandse beroepschauffeurs mee.

Top 5 verkeersergernissen van de Nederlandse Trucker:

1. Automobilisten die bij het uitvoegen voor de truck schieten.

2. Bewust remmen voor de truck (Brake Checking).

3. Afgeleide medeweggebruikers door mobiele telefoons.

4. Automobilisten die langzamer rijden dan 80 km/uur op de snelweg

5. Hinder door medeweggebruikers tijdens het invoegen of uitvoegen

Levensgevaarlijk fenomeen

‘Met ruim 18 meter lengte en een gewicht van 50 ton nemen onverwachte handelingen een groot risico met zich mee’, vertelt rijinstructeur Toon Geerts van Thinq Academy. ‘Deze vorm van verkeersagressie is levensgevaarlijk voor de verkeersveiligheid van jezelf, voor de chauffeur, maar zeker ook voor de medeweggebruikers die achter de vrachtwagen rijden. Zij hebben verminderd zicht op de situatie met alle mogelijke gevolgen van dien. Belangrijk dus dat we hier aandacht voor vragen’, aldus Toon Geerts.

Het Nationaal Chauffeurs Onderzoek

Naast de verkeersergernissen is ook onderzocht hoe de Nederlandse chauffeurs kijken naar relevante thema’s binnen de beroepsgroep zoals personeelsschaarste en de rol van technologische innovaties. 67% van de chauffeurs geeft aan het chauffeurstekort in zijn of haar dagelijkse werk te merken. 75% van de chauffeurs denkt dat het beroep er over tien jaar anders uitziet door technologische ontwikkelingen. Een kwart van de chauffeurs ziet technologische innovaties zelfs als een bedreiging voor de eigen baan.