FNV: Buschauffeurs in actie tegen onveiligheid buslijn Ter Apel

Passagiers waar de problemen zich mee voordoen, reizen voornamelijk tussen Emmen en Ter Apel. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld en intimidatie toch de bus in te komen. De buschauffeurs eisen van Qbuzz meer beveiliging op de bussen en bij de haltes om geweldsincidenten tegen te gaan. Om de eisen kracht bij te zetten, slaan de chauffeurs vrijdag, zaterdag en zondag bushaltes in Ter Apel over, waardoor tussen Emmen en Ter Apel geen busvervoer is op de lijnen 72 en 73.

Zorgen

In een enquête die FNV eerder dit jaar hield, zegt 90% van de chauffeurs zich zorgen te maken over de veiligheid. ‘Chauffeurs maken zich al zorgen, voordat zij beginnen aan de busrit’, aldus Kuiper, ‘terwijl ze net als iedereen normaal hun werk moeten kunnen doen, zonder zich daar op weg ernaartoe, al druk om te maken.’

Verantwoordelijkheid

In juli is de staatssecretaris van Justitie naar Emmen gekomen om met de chauffeurs over een oplossing voor de problemen te praten. Ook heeft FNV meerdere keren met Qbuzz overlegd om tot een oplossing te komen. Kuiper: ‘Maar dat heeft allemaal weinig opgeleverd. Deze situatie duurt al te lang. Qbuzz is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Het is tijd dat het busbedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.’