CO2-uitstoot door biomassa neemt toe

In 2020 is door het gebruik van biomassa 19 megaton CO2 uitgestoten, 16 procent meer dan een jaar eerder. Vooral het bij- en meestoken van biomassa in energiecentrales droeg bij aan de hogere CO2-uitstoot. Dit blijkt uit een eerste raming voor 2020 van de luchtemissierekeningen van het CBS. De CO2-emissies door het gebruik van biomassa tellen niet mee voor de doelen om in 2050 de broeikasgasemissies naar nul terug te brengen.

De CO2-uitstoot door biomassa daalde tussen 2012 en 2016 van 15,1 megaton naar 13,7 megaton. Vanaf 2017 is de uitstoot van CO2 door het gebruik van biomassa toegenomen, in 2019 en 2020 zelfs met meer dan 10 procent per jaar. Biomassa is een vorm van hernieuwbare energie waar CO2 bij vrijkomt. Er zijn veel verschillende vormen van biomassa die ieder op een eigen manier worden benut. Eerder publiceerde het CBS dat biomassa met 54 procent de grootste bron van hernieuwbare energie is in ons land, gevolgd door wind (23 procent) en zon (14 procent).

Vooral meer uitstoot CO2 uit biomassa door energiesector

De grootste stijging van de CO2-emissies door het gebruik van biomassa is te zien in de elektriciteitssector. In de periode 2016–2020 gaat het om een verdrievoudiging. In deze periode werd het meestoken van biomassa in kolencentrales gestimuleerd door overheidssubsidies in de vorm van de SDE++ (subsidie voor de Stimulering van Duurzame Energie).

De meeste CO2-uitstoot uit biomassa komt vrij in de sector milieudienstverlening bij het verbranden van organisch afval. Deze emissies zijn de afgelopen jaren redelijk constant gebleven.

Huishoudens verbruiken meer biobrandstoffen

Huishoudens hebben de afgelopen jaren meer CO2 uitgestoten door verbranding van biomassa, vooral door het verbruik van biobrandstoffen voor het vervoer. Dit hangt samen met de zogenoemde bijmengverplichting. In 2007 is wettelijk vastgelegd dat zogeheten biobenzine en biodiesel moeten worden toegevoegd aan fossiele benzine en diesel. De CO2-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van hout in houtkachels en haarden is in de periode 2016–2020 wel afgenomen.

In 2020 was de totale CO2-uitstoot door huishoudens 18 procent lager dan in 2016. De CO2-uitstoot door het verbruik van biomassa is in deze periode evenwel met 13 procent toegenomen.

Aandeel CO2-uitstoot door biomassa stijgt naar 11,3 procent

In 2020 is de CO2-uitstoot door het gebruik van biomassa ten opzichte van de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie gestegen naar 11,3 procent. In 2016 was dit nog 6,8 procent. De stijging van dit aandeel wordt mede veroorzaakt door de daling van de CO2-emissies uit fossiele brandstoffen met 18 procent. Deze daling vond voornamelijk plaats bij de elektriciteitsbedrijven en de luchtvaart.