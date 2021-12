RDW: twee op drie kentekens (land)bouwvoertuigen nog niet bij verzekeraar bekend

Geeft de eigenaar het kenteken niet of pas na 1 januari door, dan loopt hij het risico op waarschuwingsbrieven (van de RDW) en boetes (€400,- van justitie). “Het levert in ieder geval veel administratief gedoe op dat eenvoudig te voorkomen is”, zegt Rob van Dokkumburg, conversiemanager van de RDW. “Je moet het kenteken toch een keer doorgeven, dus kun je dat maar beter meteen doen. Hoewel de RDW en de verzekeraar deze laatste stap wel melden, vermoeden we dat de eigenaar het vergeet zodra hij het kentekenbewijs in de bus heeft.”

85.000 verzekerde trekkers

Van de ongeveer 450.000 (land)bouwvoertuigen die tot nu toe geregistreerd zijn, moeten de 290.000 trekkers en rijdend werkmaterieel een verzekering hebben – voor (land)bouwaanhangwagens is dat niet nodig. Van slechts 85.000 stuks is de verzekering ook bekend bij de verzekeraar en staat die ook in het verzekeringsregister van de RDW. De verzekeringsplicht geldt niet als het voertuig geschorst is.

Kenteken doorgeven verplicht

Vanaf 1 januari 2022 mogen trekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en hun getrokken materieel alleen nog de weg op als ze bij de RDW geregistreerd zijn. Die eerste twee groepen moeten ook een WA-verzekering hebben. Heeft een eigenaar een kenteken ontvangen, dan moet hij die zelf doorgeven aan zijn verzekeraar. Die zet hem op zijn beurt in het verzekeringsregister van de RDW. Dat kan de RDW niet zelf doen, omdat het niet zelf kan vaststellen of een voertuig inderdaad een verzekering heeft.

Gevolgen geen kenteken

Vergeet de eigenaar het kenteken door te geven, dan kan dat veel gedoe opleveren. Houdt de politie vanaf 1 januari 2022 de trekker of MMBS staande, dan kan hij niet controleren of er een verzekering bij het voertuig hoort dan kan dat gevolgen hebben. Ook bij een eventuele geautomatiseerde controle bij de RDW lijkt het voertuig onverzekerd te zijn. De eigenaar moet dan achteraf nog zijn kenteken doorgeven en de verzekeraar moet de dekking alsnog aanmelden.

Doorgeven is makkelijk

De verzekeraars in Nederland hebben het doorgeven van het kenteken makkelijk gemaakt. Veelal kan het via de website of anders telefonisch of per e-mail. Ook een assurantietussenpersoon kan het kenteken doorgeven. De eigenaar kan zelf checken of zijn voertuig bij de RDW als verzekerd geregistreerd is door het kenteken op de kentekencheck op de RDW-website in te voeren. Kijk dan onder ‘Status van het voertuig’ bij ‘WAM verzekerd’.