''Slachtoffers'' bleken zelf de ''straatrovers''

De recherche heeft op vrijdagochtend 3 december drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar meerdere vermoedelijk valse aangiften van straatroven. Het gaat om twee mannen van 20 en 23 jaar oud en een 19-jarige vrouw, afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost. De verdachten zijn in dezelfde woning aangehouden.

Tussen maart en juni dit jaar is er meerdere keren aangifte gedaan van een straatroof of poging daartoe in de omgeving van de Bijlmerweide. De straatroven vonden volgens de slachtoffers in de avonduren plaats op een moment dat zij aan het hardlopen waren.

De slachtoffers verklaarden dat onder bedreiging van een steekwapen door één of meerdere daders werd geprobeerd om waardevolle spullen buit te maken. Rechercheurs stelden een uitgebreid onderzoek in en kregen gaandeweg het vermoeden dat de slachtoffers valse aangifte hadden gedaan om zo een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven te kunnen doen. Vanuit dit fonds kunnen slachtoffers van geweldsmisdrijven een geldbedrag uitgekeerd krijgen. De aangehouden verdachten zullen worden verhoord en het onderzoek naar hun precieze betrokkenheid wordt voortgezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.