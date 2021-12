Tandartsen en patiënten de dupe van reeks inbraken

In korte tijd zijn verschillende tandartspraktijken in Oost-Nederland slachtoffer geworden van inbrekers. In drie van de vier gevallen werd dure apparatuur weggenomen. De schade loopt per geval in de tienduizenden euro’s. In één week tijd was het raak in Weerselo, Zwolle, Enschede en Hengelo.

In Weerselo werd op vrijdagochtend 26 november duidelijk dat er tussen 23:30 uur en 06:30 uur was ingebroken bij een Tandheelkundig Centrum aan de Holtwijkerstraat. De deur werd geforceerd en er was dure apparatuur weggenomen. Een dag later, op zaterdag 27 november, werd een tandartspraktijk aan de Vrouwenlaan in Zwolle slachtoffer. Rond 20:00 uur ’s avonds werd er ingebroken. Er werd door de politie direct buurtonderzoek verricht, maar helaas zonder resultaat.

Op maandagmorgen 29 november werd duidelijk dat er bij een tandartsenpraktijk aan de Roessinghsbleekweg in Enschede was geprobeerd in te breken. Deze inbraak slaagde niet en hier bleef het dus bij een poging. Op woensdagochtend 1 december kwamen medewerkers van een tandartspraktijk aan de Wolter ten Catestraat in Hengelo erachter dat ook zij slachtoffer waren geworden, ergens in de voorgaande avond, nacht of vroege ochtend.

Tandartsen worden helaas vaker slachtoffer van inbrekers die het gemunt hebben op dure apparatuur. De politie heeft het vermoeden dat dit in veel gevallen verband houdt met mobiel banditisme. Het gaat dan om bendes die internationaal opereren en in een korte periode toeslaan op meerdere plekken in een regio. De kans is dus reëel dat de apparatuur naar het buitenland wordt gebracht. De politie verneemt het graag als er toch apparatuur in Nederland wordt aangeboden.