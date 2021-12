Leden crimineel samenwerkingsverband opgepakt voor grootschalige drugsexport

Aanhoudingen

Het gaat om mannen in de leeftijd van 35 tot 66 jaar uit Vinkeveen, Hilversum, Amsterdam en Zaandam. Naast de woningen van de verdachten werden ook een bedrijfspand in Nederhorst den Berg en een garagebox in Vinkeveen doorzocht. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

EncroChat

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid deed onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden onderzoek naar deze groepering die in georganiseerd verband en op grote schaal verdovende middelen naar het buitenland transporteerde. Dit criminele samenwerkingsverband maakte daarbij gebruik van de anonieme berichtendienst EncroChat. Uit onderschepte EncroChat-berichten bleek sprake van een duidelijke taak- en rolverdeling binnen de organisatie. De organisatie maakte gebruik van dekmantelbedrijven, geavanceerde controleapparatuur en contra-observatie.

Scandinavië

Er ontstond zicht op in ieder geval negentien transporten met verdovende middelen naar Scandinavië in de periode februari 2020 tot en met oktober 2020. In samenwerking met de Deense en Zweedse autoriteiten werden daar de afgelopen tijd meerdere chauffeurs van verschillende transporten aangehouden, die werden aangestuurd, begeleid en betaald door het criminele samenwerkingsverband waarvan de aangehouden verdachten deel uitmaakten. De Deense autoriteiten noemden de organisatie ook wel een “supermarket on wheels”.

Versleuteld telefoonverkeer

Op 2 juli 2020 maakte de politie bekend dat zij de beveiligde telefoons van EncroChat gekraakt had en de maanden daarvoor had meegelezen met 20 miljoen chatberichten tussen criminelen. Mede hierdoor wist de afdeling Opsporing van de Dienst Infrastructuur deze groepering op te sporen.

Luxe artikelen

Bij de huiszoekingen vonden de collega’s meerdere Harley Davidson motoren, elf Rolex en Breitling horloges, diverse encrypted telefoons, sieraden, grote contante geldbedragen, administratie over encro-namen en transporten. Ook werd technische apparatuur aangetroffen om het verloop van de transporten te controleren dan wel de opsporing te belemmeren, zoals bakens, jammers en gps-trekkers. Ten slotte werd beslag gelegd op diverse bankrekeningen, appartementen, een garagebox, een woning, personenauto’s en een boot. De verdachten zijn vrijdag 3 december voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zwolle en voor twee weken in bewaring gesteld.