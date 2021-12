18 passagiers van KLM-vlucht besmet met Omikronvariant

Het RIVM in De Bilt laat weten dat 18 van de 61 passagiers op twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika met de Omikronvariant van corona zijn besmet. Hiermee sluit het RIVM het onderzoek naar de vluchten van 26 november af.

Volgens het RIVM hebben de besmette enkele passagiers milde klachten en de overige hebbe niet of nauwelijks klachten. De personen zonder klachten mogen vandaag uit isolatie. Voor de mensen die in isolatie zijn en moeten blijven, zal in overleg met de GGD en het land van eindbestemming een oplossing worden gezocht.