Vier gewonden bij twee verschillende ongevallen op Tholen

In nog geen 15 uur tijd hebben zich zaterdagavond en zondagochtend vroeg in de Zeeuwse gemeente Tholen twee verkeersongevallen voorgedaan waarbij in totaal vier gewonden zijn gevallen. 'De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie zondag.

Personenauto frontaal op bestelauto gebotst

Zaterdagavond botste een personenauto en een bestelauto rond 18.30 uur op de Roolandsedijk in Poortvliet op elkaar. 'De 45-jarige bestuurder van de personenauto en de inzittenden van de bestelauto, een 65-jarige man en een 62-jarige vrouw, raakten gewond.

Traumahelikopter

Er werd een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet dat per traumahelikopter naar de locatie van het ongeval werd gevlogen en de hulpverlening startte. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van dit verkeersongeval.

Auto in de sloot

Zondagochtend 5 december kwam een 54-jarige vrouw rond 06.55 uur door nog onbekende oorzaak met haar auto in de sloot aan de Eeweg in Tholen terecht. Brandweermensen hebben haar uit de auto bevrijd. De gewonde vrouw is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.