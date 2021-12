Gewapende overval op woning in Velden

Rond 09:10 uur kwam een melding bij de politie binnen van een woningoverval aan de Oude Venloseweg in Velden. Hierbij is de bewoner van het pand met een vuurwapen bedreigd. Wat er buit is gemaakt, is momenteel nog niet bekend. Twee verdachten zijn in onbekende richting gevlucht.