3 jaar cel en 10 jaar rijontzegging voor doodrijden vrouw op A2

312 km/u

De man reed op 23 december 2020 samen met drie anderen in een Audi op de A2. Het was donker en regenachtig. Naar eigen zeggen is hij daar ‘echt hard gaan rijden’. De snelheid liep op tot 312 km/u, waar 100 km/u is toegestaan. Getuigen verklaarden dat de auto met zeer hoge snelheid voorbij reed. Eén van hen had het over een ‘bloedgang’ van zo’n 250 tot 300 km/u. Volgens de verdachte maakte hij een testrit om te kijken hoe hard de auto kon rijden. Bij Nieuwegein kreeg de auto een klapband, raakte hij de macht over het stuur kwijt en botste hij vervolgens tegen de auto van het 20-jarige slachtoffer. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen. In plaats van de hulpdiensten te waarschuwen, koos de man ervoor om te vluchten. Een paar uur later werd hij alsnog aangehouden.

Roekeloos

Volgens de man reed hij vlak voor het ongeluk 270 km/u en had hij nog wel wat afgeremd omdat het drukker werd op de weg. Hij geeft toe dat het kan kloppen dat zijn auto geregistreerd heeft dat hij op het moment van de aanrijding 256 km/u reed. Uit onderzoek blijkt dat de Audi over een afstand van 23 kilometer doorlopend met snelheden van boven de 200 km/u heeft gereden. Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich hiermee schuldig gemaakt aan roekeloos rijgedrag. Hij moet hebben geweten dat hij voor levensgevaarlijke situaties zorgde. Daarnaast heeft hij de verkeersregels in ernstige mate geschonden én verliet hij direct na de aanrijding de plaats van het ongeval zonder zich over het slachtoffer te bekommeren.

Straf

Volgens de rechtbank is in deze zaak alleen een gevangenisstraf passend. Er is sprake van roekeloosheid: de zwaarste gradatie van schuld. De man heeft zich buitengewoon onvoorzichtig gedragen en zorgde op die manier voor levensgevaar. Bij het opleggen van de straf is gekeken naar wat in soortgelijke zaken is opgelegd. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Daarnaast is hij voor 10 jaar zijn rijbewijs kwijt en mag hij in die periode dus geen enkel motorrijtuig besturen. De man had nog drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf openstaan voor een eerder gepleegd verkeersfeit. Die moet hij nu alsnog uitzitten. Ook moet hij de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim € 42.000,-.