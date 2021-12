Kans op gladheid

Vanochtend is het op de meeste plaatsen nog droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Omdat de temperatuur in de oostelijke helft van het land eerst nog dichtbij het vriespunt ligt kan het lokaal glad zijn, zo waarschuwt het KNMI.

Geleidelijk neemt de bewolking van het westen uit toe en trekken buien boven de Noordzee ook het westelijk kustgebied binnen. Vanmiddag kan ook elders in het land soms lichte regen vallen. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. De maximumtemperatuur ligt rond 5°C. De zuidelijke wind is overwegend matig, aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig.