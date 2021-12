'Zakjes kruidenmixen, fabrikanten maken er een potje van'

We kopen het allemaal, kruidenmixen in zakjes en in potjes maar na onderzoek door de Consumentenbond blijkt dat de fabrikanten er 'een potje van'. In de kruidenmixen die de Consumentbond onder de loep nam blijken juist heel weinig kruiden te zitten. In plaats daarvan bestaat het grootste deel van de inhoud uit 'goedkope vulling', zo meldt de Consumentenbond donderdag.