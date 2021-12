Weer een neef Ridouan T. verdacht van betrokkenheid moord Wiersum

Volgens het Openbaar Ministerie is er nog een neef van Ridouan T. in beeld bij het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Jaouad F. werd in oktober van dit jaar opgepakt voor betrokkenheid bij de (vergis)moord op de zoon van een rechter in Marokko. Dit meldt het AD vrijdag.