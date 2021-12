Gemeente Maastricht wil Max Verstappen huldigen

Max Verstappen Wereldkampioen 2021 F1

Zondag 12 december heeft Max Verstappen geschiedenis geschreven door als eerste Nederland ooit het Wereldkampioenschap Formule 1 in Abu Dabhi op zijn naam te zetten na een bizarre race met een verrassende ontknoping.

MECC

'Wij hebben inmiddels bewezen een uitstekende organisator te zijn van grote evenementen. MECC Maastricht kan dan ook als geen ander zorgen voor een fantastische huldiging van F1 wereldkampioen Max Verstappen. Daarnaast is de keuze voor de stad Maastricht gunstig voor de vele Nederlandse én Belgische fans van de in Hasselt (BE) geboren autocoureur. Ook het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de organisatie van de huldiging in MECC Maastricht', aldus Rob van de Wiel, algemeen directeur MECC Maastricht.

Contact met management Max Verstappen

De gemeente Maastricht neemt direct na het behalen van het wereldkampioenschap contact op met het management van Max Verstappen om deze huldiging conform zijn wensen te laten plaatsvinden.