Opnieuw zoektocht in onderzoek vermiste Ercan Öztürk

Uit het onderzoek komt naar voren dat er mogelijk relevante sporen zijn in deze woning. Deze eventuele sporen kunnen te maken hebben met de vermiste EO.

Na de zoeking in Schalkhaar gaat het onderzoek naar de, sinds maart 2021, vermiste 29-jarige Ercan Özturk uit Apeldoorn gaat nog steeds door.

Onderzoek

Ercan Özturk is zondag 28 maart 2021 in de loop van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en is daar niet teruggekeerd. De politie is een onderzoek gestart, dit heeft helaas nog niet geleid tot de verblijfplaats/aantreffen van de man. Een woning in Deventer is enkele dagen na de verdwijning nauwkeurig onderzocht. Maandag 13 december heeft het onderzoeksteam de hele dag gezocht in een bosperceel in Schalkhaar. Dit naar aanleiding van een anonieme tip. De zoektocht heeft niet opgeleverd.