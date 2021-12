Gevangenismedewerker opgepakt voor het regelen drugs en telefoons

In een lopend onderzoek van de recherche is er woensdagochtend een 23-jarige man aangehouden. Deze man wordt verdacht van ambtelijke corruptie.

De verdachte betreft een medewerker van de Penitentiaire Inrichting in Sittard. Hij werd woensdagochtend aangehouden bij de betreffende PI. De 23-jarige man wordt ervan verdacht tegen betaling telefoons en drugs de PI te hebben in gesmokkeld. Direct na de aanhouding is tevens de woning van de man doorzocht. De resultaten van die doorzoeking en andere onderzoeksinformatie wordt op dit moment niet bekend gemaakt. Dit omdat het onderzoek nog loopt. In verband met mogelijke herleidbaarheid, wordt ook de woonplaats van de verdachte niet bekend gemaakt.