Verdachte moord Illham Bechelh aangehouden in Marokko

In Marokko is Kasem M., de man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Illham Bechelh uit Siddeburen, opgepakt. Dit meldt zijn advocaat Fred Kappelhof aan RTV Noord.

Volgens Kappelhof heeft Nederland vermoedelijk een verzoek tot uitlevering gedaan. Het verbaast de advocaat niet, alleen het tijdstip waarop dit gebeurt is wel. ‘Vorige week zou ons hoger beroep dienen. M. had een vliegticket en wilde vrijwillig naar Nederland komen, maar door de coronabeperkingen gingen er geen vluchten. Als het verzoek om uitlevering een paar weken eerder was gedaan, was M. vorige week gewoon bij het hoger beroep geweest.’

Kasem M. is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Hoewel haar lichaam nooit gevonden is, vond de rechtbank dat er genoeg bewijs was voor een veroordeling. M. ontkent zijn vrouw om het leven te hebben gebracht.