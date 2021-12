Consumentenbond gesteund door wens Kamer voor verbod op gokreclames

De Consumentenbond is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer een verbod wil op ‘ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen’. De Kamer steunde een motie van onder meer SP-kamerlid Van Nispen.

Net als de Consumentenbond, maken partijen zich zorgen dat de hoeveelheid reclamecampagnes voor online gokken gokverslaving in de hand werkt. Vooral onder jongeren. Voor de Consumentenbond was dit een belangrijke reden om niet in te stemmen met de goedkeuring die de Stichting Reclame Code gaf aan de Reclamecode Online Kansspelen.

Te weinig bescherming

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We hebben steeds aangegeven dat de code te weinig bescherming biedt aan kwetsbare groepen tegen kansspelverslaving. Maar de Stichting wilde niet luisteren naar onze bezwaren. We zijn blij dat we nu steun krijgen van heel veel Kamerleden.’

Voor de Consumentenbond was de goedkeuring van de Reclamecode Online Kansspelen reden voor het opzeggen van de samenwerking met de Stichting Reclame Code. Eerder waren we al ontevreden over de voedingscode en de telemarketingcode.