Kok sloeg met hakmes in op twee collega’s

‘De hele setting deed me sterk denken aan een horrorfilm’. Aldus de agent die op 1 april jongstleden als eerste ter plekke kwam in het Zoetermeerse restaurant. De kok was daar de twee eigenaren te lijf gegaan met een hakmes. Vandaag hoorde de zestigjarige verdachte zes jaar cel tegen zich eisen wegens dubbele poging doodslag.

Totale chaos, veel bloed, plukken haar en drie personen, volledig besmeurd met bloed. Dat trof de politie aan toen zij die donderdagmiddag afkwam op melding over een incident in een restaurant. In de keuken bleek er onenigheid te zijn geweest tussen de kok en de eigenaresse. Die greep daarop het hakmes waarmee hij babi pangang aan het bereiden was.

Op camerabeelden is te zien hoe hij in vijf seconden vier maal inhakte op het slachtoffer. Zij liep daarbij meerdere verwondingen op aan haar hoofd en hals. Op haar vlucht uit de keuken naar het restaurant werd zij achtervolgd door de kok.

De mannelijke eigenaar kwam in het restaurant tussenbeide maar moest het vervolgens ook ontgelden. Camerabeelden laten zien hoe de kok verschillende keren vol uithaalde met het hakmes naar het hoofd en de nek van de man. Die liep daarbij een hoofdwond op.

Volgens de officier van justitie is het aan de eigenaar te danken dat er geen doden zijn gevallen. “De bruutheid van het geweld was echt ongekend. Zelfs als een ander persoon ingrijpt, blijven er klappen met het mes vallen.” Zelf verklaarde de verdachte dat de eigenaresse zijn moeder uitschold en dat ligt gevoelig voor hem.

De officier vond de kok schuldig aan een dubbele poging doodslag. Wel neemt hij in overweging dat de verdachte zwakbegaafd is en daardoor enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. De officier eiste tegen de zestigjarige verdachte zes jaar cel. De uitspraak is over twee weken.