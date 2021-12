Zes aanhoudingen na overval op woning Ridderkerk

Een groepje jonge mannen dong vrijdagavond een woning aan de Gouwestraat in Ridderkerk binnen en bedreigden de bewoners met een vuurwapen. Zes verdachten werden even later aangehouden. De politie is op zoek naar meer informatie.

Rond 21.30 uur ging de bel van de woning aan de Gouwestraat in Ridderkerk. Eén van de bewoners deed open en daarna kregen zij de schrik van hun leven. Een groepje jonge mannen drong de woning binnen en bedreigden de bewoners met een vuurwapen.

De daders maakten telefoons buit en gingen er daarna vandoor met de auto van de bewoners. De politie kreeg de mannen al snel in de gaten. Hun vlucht liep via de A29 en A4 en eindigde in Tholen. Bij de aanhouding voelden agenten zich genoodzaakt om enkele waarschuwingsschoten te lossen. Daarbij raakte niemand gewond. Wel liep één van de agenten licht letsel aan een knie op bij de aanhouding van de mannen, maar een ziekenhuisbezoek was niet noodzakelijk.

De aangehouden verdachten zijn vijf Rotterdammers (twee 16-jarigen, 17-jarige, 18-jarige en een 19-jarige) en een 14-jarige jongen uit Tholen.