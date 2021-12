Vrijwel geen buurtbussen door lockdown

De buurtbussen in Groningen en Drenthe stoppen vrijwel allemaal met onmiddellijke ingang tot medio januari. Het betreft de door vrijwilligers gereden kleine busjes op de buurtbuslijnen en op stadslijnen in Hoogezand en Veendam.

De stadsbus Delfzijl blijft wel rijden. De Flexbus de Marne, Buurtbus Westerkwartier en de Buurtbus Hijken (in overleg) rijden volgende week wel. De lockdown en het sluiten van de onderwijsinstellingen maken dat er vrijwel geen passagiers zullen zijn en dat het daarom niet zinvol is om de busdiensten te blijven rijden. Er zal nog nader overleg zijn over de herstart, in afwachting van de maatregelen in het kader van de coronapandemie.