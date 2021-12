Politie onderzoekt schietpartij in vakantiepark Ouddorp

Op het vakantiepark vond vermoedelijk eerst een ruzie plaats tussen een nog onbekend aantal personen. Dat mondde rond 02.00 uur in een schietpartij. Toen de hulpdiensten werden gealarmeerd was het 20-jarige slachtoffer met een 18-jarige Rotterdammer al op weg naar het ziekenhuis. Beide mannen zijn aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. Sporen zijn veiliggesteld en met getuigen wordt gesproken. Meer aanhoudingen sluit het onderzoeksteam niet uit.