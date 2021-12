PostNL blijft op volle sterkte om extra drukte op te vangen

PostNL zet alle zeilen bij om ook de komende weken alle post en pakketten tijdig te kunnen bezorgen. Het bedrijf neemt in deze tijd van het jaar al aanvullende maatregelen vanwege de grote drukte. Die maatregelen worden in verband met de nieuwe lockdown tot half januari verlengd om de extra drukte op te kunnen vangen.

Meer bezorgcapaciteit tot half januari

Al sinds half november, in aanloop naar Sinterklaas en Black Friday, heeft PostNL de capaciteit van de pakketbezorging flink opgeschaald. Op een normale dag bezorgt PostNL zo’n 1,1 miljoen pakketten per dag. Tijdens de feestdagenperiode kunnen er dagelijks 2 miljoen pakketten bezorgd worden. Vanwege de nieuwe lockdown verlengt PostNL nu tot in ieder geval 14 januari 2022 de maatregelen om de piekdrukte aan te kunnen. Zo draaien de sorteercentra 24 uur per dag en zeven dagen in de week door. Ook zijn er dagelijks zo’n 1.500 extra pakketbezorgers op pad.

Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek bij PostNL: "Van de lockdown van vorig jaar december weten we hoe belangrijk het voor bedrijven en consumenten is om in contact te blijven. Dankzij onze bezorgers, chauffeurs, sorteerders en alle andere collega's kunnen wij die verbindende schakel zijn. Ook nu gaan wij op pad, zodat Nederland thuis kan blijven. We zetten alles op alles om ons werk op een gezonde, veilige en efficiënte manier te kunnen blijven doen."

Extra postbezorgdagen

Op een normale dag bezorgen zo’n 19.000 postbezorgers van PostNL gemiddeld ruim 8 miljoen brieven. In aanloop naar de feestdagen loopt dit aantal op tot zo’n 12 miljoen stuks per dag. PostNL heeft allerlei maatregelen getroffen om zich voor te bereiden op deze feestdagenpiek. Zo staan er extra postbezorgdagen gepland op maandag 20 en maandag 27 december en worden de brievenbussen vaker geleegd.

Meer medewerkers

Ook het inzetten van nog meer mensen voor de post- en pakketbezorging in de komende weken, is een van de opties waaraan momenteel gewerkt wordt. Daarbij kijkt PostNL naar de mogelijkheid om, net als tijdens de lockdown in december 2020, werk te bieden aan mensen in beroepsgroepen die nu vanwege de lockdown tijdelijk zonder werk zitten. Naast bezorgers gaat het ook om onder meer chauffeurs en sorteerders.

Gezondheid en veiligheid voorop

Door de grote drukte kan het zijn dat de maximale capaciteit van het netwerk op bepaalde dagen in zicht komt en dat de bezorging van pakketten daardoor langer duurt dan normaal. Dat hangt af van hoeveel er extra online besteld gaat worden nu de niet-essentiële winkels in ieder geval tot half januari gesloten blijven. PostNL staat hierover in nauw contact met onder meer de webwinkels. Ook is de impact van de omikronvariant op het ziekteverzuim bij PostNL nog onzeker. De gezondheid van medewerkers in de sorteercentra en op de andere PostNL-locaties staat voorop. Dat betekent dat iedereen zijn of haar werk veilig moet kunnen blijven doen.

PostNL-punten open tijdens lockdown

Winkels met een PostNL-punt mogen tijdens de lockdown openblijven voor het aannemen en uitreiken van post en pakketten en het verkopen van (kerst)postzegels. Voor het openhouden van een PostNL-punt ontvangt de eigenaar een extra tegemoetkoming van PostNL, boven op de gebruikelijke vergoeding die zij krijgen.