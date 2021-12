Kabinet legt uitstoot kolencentrales fors aan banden

'Leveringszekerheid gewaarborgd'

De wetswijziging Verbod op Kolen gaat in per 1 januari 2022 en geldt tot einde 2024. Met deze productiecapaciteit blijft de leveringszekerheid gewaarborgd, ook in tijden van weinig energieproductie uit zon en wind.

CO2-reductie

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: 'Vanaf 2030 zijn er geen kolencentrales meer in Nederland. Deze 3-jarige productiebeperking levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie op korte termijn. En naast de recent aangekondigde sluiting van de Onyx centrale in Rotterdam, pakken we nu door met het reduceren van broeikasgassen bij de overige kolencentrales.'

Urgenda-vonnis

De productiebeperking voor de 3 kolencentrales in Nederland levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis. Naar verwachting is de CO2-uitstoot in de jaren daarna namelijk voldoende gereduceerd.

Financiële compensatie

De eigenaren van de kolencentrales worden door de overheid financieel gecompenseerd voor de verloren inkomsten van de gereduceerde elektriciteitsproductie tot en met 2024. De hoogte hiervan wordt bepaald conform de rekenregels in de Algemene Maatregel van Bestuur en uiteindelijk getoetst door de Europese Commissie in verband met staatssteun.