De relatie tussen goud- en zilverprijzen en beleggen

Edelmetaal

Wil jij graag beleggen in een edelmetaal? In deze blog wordt de relatie tussen goud- en zilverprijzen afgezet tegen het beleggen op zich. Indien je interesse is gewekt, dan is het zeker een aanrader om de volgende alinea's door te nemen.

Goud

Een van de redenen waarom men hun vermogen in goud stopt, is omdat men gelooft dat men beschermd is tegen de risico’s die de financiële wereld met zich meebrengt. Het zit namelijk zo in elkaar dat beleggingen door een eventuele inflatie bedreigd kan worden. Maar beleggingen in goud vallen buiten dit gegeven. Goud is namelijk extra beschermd tegen een eventuele crisis en waardedaling. Een ander reden waarom beleggers het edelmetaal kopen op momenten van economische onzekerheid, is omdat het beleggen in goud, totaal anders is dan het beleggen in aandelen en obligaties. In het verlengde hiervan kan er ook worden aangegeven dat de corona crisis veel onzekerheid in de financiële wereld met zich heeft meegebracht. Omdat iedereen zijn toevlucht zoekt in het beleggen in goud betekent dit dat ook de goudprijs stijgt.

Waarom beleggen in zilver?

Het beleggen in zilver heeft min of meer dezelfde strekking als het beleggen in goud. Wat hier wel aan te pas komt is dat het beleggen in zilver veel goedkoper is dan het beleggen in goud. Beleggers zijn hierdoor in staat om voor minder geld meer aandelen in zilver te kopen. Dit maakt dat het beleggen in zilver populairder is onder beleggers die te maken hebben met een lager vermogen. Iets dat zeker vermeld moet worden is dat de zilverprijs wel sterk onderhevig is aan fluctuaties. Dit heeft veelal te maken met het feit omdat men eerder ervoor kiest om in goud te investeren. Een gevolg hiervan is dat je op de zilvermarkt binnen een kort tijdsbestek winst of juist verlies kan lijden. In de afgelopen jaren is wel aangetoond dat beleggen in zilver rendementen soms het beleggen in goud kan overstijgen qua snelle winst.

Wat te doen in onzekere tijden?

Standaard kun je beleggen in edelmetalen zoals goud en zilver, maar je hebt daarnaast ook de gelegenheid om te beleggen in aandelen en obligaties. In onzekere tijden is het beleggen in aandelen en obligaties zeker geen gunstige optie. Zoals eerder aangegeven is het zo dat de meeste mensen hun toevlucht in iets anders dan de laatste twee zoeken in onzekere tijden. Goud en zilver blijven dan als alternatief over. De meeste mensen kiezen goud boven zilver. Omdat de vrije markt een bepaalde vraag en aanbod mechanisme herbergt, wordt je bijna “gedwongen” om in goud te beleggen in tijden waar de financiële wereld met uitdagingen te kampen heeft. Maar natuurlijk bepaal je altijd zelf nog waarin je wilt gaan investeren en hoe. Indien je een gedegen plan van aanpak hebt en zeker weet waarvoor je gaat, dan is het je aan te raden om ook er echt voor te gaan. Wat je altijd in acht moet houden is dat het vereist is dat je altijd op je hoede moet zijn en genoeg kennis in huis moet hebben over beleggen. Het maakt dan hierbij niet uit als je nou in aandelen, obligaties of een edelmetaal gaat beleggen.

De concrete relatie

We hebben het hierboven gehad over wat het verband van goud- en zilverprijzen en het beleggen. Om antwoord te geven op deze vraag is het goed om een aantal factoren in ogenschouw te nemen. Een van de belangrijke factoren die we zeker moeten aanhalen is het economisch aspect. Het reilen en zeilen van de wereldeconomie heeft veel invloed op de goud- en zilverprijs en daarom is het gewenst om deze te bestuderen alvorens je besluit om de stap te maken om te beleggen. Zoals het nu duidelijk is zijn mensen sneller geneigd hun geld te stoppen in iets anders dan aandelen of obligaties in tijden waar het niet zo goed gaat met de economie. Om concreet antwoord te geven komt het erop neer dat indien de indien de goudprijs stijgt er steeds meer mensen in goud gaan beleggen. Je kunt bijna stellen dat de relatie tussen de goud- en zilverprijzen en beleggen een love-hate relatie is. Toch komt het erop neer dat goud doorgaans gezien wordt als een vrij veilige belegging, omdat de prijs van goud niet opeens heel sterk zal dalen of stijgen.