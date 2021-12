Straatrovers lopen verkeerde tegen het lijf

Twee tieners die een fietser wilde beroven, liepen de verkeerde tegen het lijf. Donderdagavond fietst een man uit Oost-Souburg over de Prins Hendrikweg in de richting van het station in Vlissingen. Een scooter met twee jongens erop haalt hem in. In een bocht ziet de man de scooter stil staan.