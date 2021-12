Man (56) overleden na brand op boot

Bij een brand op een plezierjacht in Koog aan de Zaan is een 56-jarige man uit Oudkarspel om het leven gekomen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht waar hij is overleden, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De brand brak uit aan boord rond half negen. Hulpdiensten waren snel ter plaatsen. Omstanders hebben nog geprobeerd het slachtoffer te redden, maar dit bleek tevergeefs. Voor deze getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld. De brandweer heeft het slachtoffer aangetroffen op het plezierjacht en overgedragen aan de ambulance. Het slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een lekkage van gasflessen.