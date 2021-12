Je bedrijfspand doelwit van inbrekers?

De laatste maanden hoorden we via het nieuws dat het aantal woninginbraken gereduceerd is in vergelijking met de voorgaande jaren. Dat is vooral te wijten aan de corona maatregelen. Lockdowns en avondklokken zorgen ervoor dat amper niemand meer op pad mag in de late uurtjes. Enig voordeel daarvan is dat inbrekers ook niet meer zo makkelijk de deur uit kunnen om jouw deur binnen te komen.

Grote vraag naar bedrijfsbeveiliging

Voor bedrijven lijken de cijfers toch wat anders te liggen. Eigenaar Frank Smit van bedrijfsbeveiliging FSS Security laat weten dat het aantal bedrijven dat bij hem aanklopt voor professionele beveiliging overduidelijk in stijgende lijn is. Beveiligingsbedrijf FSS Security uit Rosmalen, dat voorheen Frank’s Security Services heette, zag het licht in 1994. Inmiddels heeft het bedrijf al meer dan 25 jaar ervaring in het eigen vakgebied. Het is dus zeker geen onbekende op het gebied van inbraken en beveiliging.

Kwetsbare groep

Dat bedrijven aankloppen voor bedrijfsbeveiliging ligt vooral in het feit dat er een thuiswerk advies is. Hierdoor zijn er minder mensen aanwezig op kantoor of in een werkruimte. Dat er meer thuis gewerkt wordt, zorgt wellicht voor minder inbraken in huizen, maar bedrijfspanden zijn daarentegen dus wel vaker leeg of dunbevolkt. En dus vaker het doelwit. Ook zijn er minder mensen in de buurt zijn om een oogje in het zeil te houden. In tegenstelling tot wat meeste mensen juist zouden verwachten, pakt valt thuiswerken dus zeker niet altijd ten gunste uit voor ondernemers. Deze groep is nu een meer kwetsbare groep aan het worden.

Inbraak op bedrijventerreinen

Het ligt ‘m niet alleen in het feit dat er meer thuis gewerkt wordt. Er spelen ook andere factoren een rol. “De locatie van het pand is relevant, maar ook de hoeveelheid waardevolle zaken in dat pand en de beveiliging van je ramen en deuren, maakt uit”, zegt Frank Smit. Om op locatie verder in te gaan; bedrijfsterreinen die wat meer afgelegen liggen of stiller zijn, zoals industriële terreinen blijken vaker doelwit te zijn voor onfrisse praktijken. Een bedrijfspand dat aan de rand van een industrieterrein ligt of dicht bij de weg die als vluchtroute gebruikt kan worden, zijn helemaal geliefd. Als jouw bedrijf op zo’n bedrijventerrein ligt, kantte lonen om gezamenlijk bedrijfsbeveiliging in te schakelen. Zo werkt je met elkaar aan de veiligheid van de panden en kan dat wellicht schelen in de kosten.

Controlerondes op onregelmatige tijdstippen

Een goede beveiligingsmethode voor bedrijfsterreinen is mobiele surveillance. Door middel van surveillance rondes kunnen bedrijfspanden en terreinen gecheckt worden. Dat gebeurt op onregelmatige dagen en tijdstippen, vaak buiten openingstijden waardoor inbrekers nooit weten waar ze aan toe zijn en wanneer ze controle kunnen verwachten. Beveiligingsbedrijf FSS Security is gespecialiseerd in mobiele surveillance. Tijdens de controlerondes checken de beveiligers ook op meer zaken. Zo wordt er tevens gecheckt of er geen deuren of ramen openstaan, geen verdachte voertuigen of onbevoegde personen in de buurt zijn en er kan een brandronde worden gelopen. Beveiligingsbedrijf FSS Security kijkt naar jouw specifieke situatie en pand en kan je dan op maat een oplossing bieden.

Dure apparatuur en auto onderdelen zijn erg geliefd

Behalve thuiswerken en de locatie, blijkt ook zoals eerder genoemd, waardevolle zaken die aanwezig zijn in een pand of locatie een belangrijke factor voor inbrekers. Dure apparatuur of auto onderdelen zijn de meest gestolen artikelen uit werkplaatsen blijkt uit onderzoek. Wellicht moet je dan meteen denken aan grote groothandels of loodsen, maar niets blijkt minder waar. Ook tandartsen krijgen het er van langs. Onlangs zijn er in korte tijd verschillende tandartspraktijken in Oost-Nederland slachtoffer geworden van inbraak. Tandartsen worden helaas vaker slachtoffer van inbrekers die het gemunt hebben op dure apparatuur.

Neem goede maatregelen

Het is dus zeker zaak om net kijken welke risico’s jouw onderneming of bedrijfspand loopt. En dan de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen. Het Verbond van Verzekeraars heeft speciaal een risicoklasse tool ontworpen om te zien hoeveel risico jouw bedrijf loopt en welke maatregelen je kunt nemen. Inbraak is niet alleen schrikwekkend, de schade kan behoorlijk oplopen en vergt veel regelwerk en tijd om alles recht te zetten. Reden genoeg om jouw bedrijf(spand) zo goed mogelijk te beschermen. Beveiligingsbedrijf FSS Security is een goede partner als het aankomt op onder andere mobiele surveillance, objectbeveiliging, receptiediensten inclusief het aannemen van de telefoon en bezoekersregistratie, het uitvoeren van controlerondes en cameratoezicht en alarmopvolging. Het preventief inzetten van bedrijfsbeveiliging helpt behoorlijk om veel schade en ongemak te voorkomen.