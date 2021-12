14-Jarig meisje komt om door politiekogel

Bodycambeelden in Los Angeles tonen een schietpartij waarbij een 14-jarig meisje om het leven komt door politiekogel.

Het dodelijke schietincident vond vorige week donderdag plaats in een kledingzaak, nadat politieagenten het vuur hadden geopend op een verdachte man. Het meisje had zich met haar moeder verstopt in een kleedkamer voor het geweld, maar werd door een onbedoelde politiekogel dodelijk getroffen.

Ook de verdachte zelf werd getroffen door de kogels. Bodycambeelden tonen nu hoe de verdachte een vrouw slaat met een voorwerp. Later zijn ook de fatale schoten te horen.