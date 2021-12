Nederland telt op 1 januari 2022 weer 7 gemeenten minder: 345

Herindelingen

'Dit komt door vier gemeentelijke herindelingen, twee in Noord-Brabant en twee in Noord-Holland. Per 24 maart zijn het er 344 als de gemeenten Amsterdam en Weesp samengevoegd worden', aldus het CBS.

Herindeling

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gaan samen in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Landerd en Uden vormen Maashorst en Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave fuseren tot Land van Cuijk. Beemster gaat op in Purmerend.

4 verdwijnende gemeenten uit eerdere herindeling ontstaan

Op 1 januari 2022 gaan tien gemeenten op in andere gemeenten. Daarvan zijn er vier uit een eerdere herindeling ontstaan, te weten Langedijk, Landerd, Cuijk en Sint Anthonis. De andere zes gemeenten die gaan verdwijnen, bestonden al vóór 1830.

Langedijk is ontstaan op 1 augustus 1941 door samenvoeging van Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Oudkarspel en Zuid-Scharwoude. Per 1 januari 2022 gaat Langedijk op in de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

In 1994 zijn in Noord-Brabant veel gemeenten heringedeeld. Uit die herindelingen zijn destijds de gemeenten Landerd, Cuijk en St. Anthonis (later Sint Anthonis) ontstaan. Sint Anthonis gaat, evenals Cuijk, op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Boxmeer was in 1994 en 1998 al eens heringedeeld. In beide jaren werd Boxmeer uitgebreid met andere gemeenten. In 2022 gaat Boxmeer op in de gemeente Land van Cuijk.

Land van Cuijk achtste gemeente in oppervlakte

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is na de herindeling ongeveer 34 duizend hectare groot en komt daarmee op de 8e plaats van gemeenten met de grootste landoppervlakte. De gemeente heeft dan ruim 90 duizend inwoners en komt daarmee op de 39e plaats van gemeenten met de meeste inwoners. Dat is vier plaatsen onder de gemeente Purmerend, die na de herindeling op de plaats 35 komt te staan met ruim 91 duizend inwoners.

De gemeenten Land van Cuijk en Súdwest-Fryslân staan zowel qua inwoneraantal als qua landoppervlakte in de top 40 van grootste gemeenten. De meeste gemeenten in de top 40 van gemeenten met de hoogste inwoneraantallen zijn dichtbevolkt. ‘s-Gravenhage spant de kroon, met 6 650 inwoners per vierkante kilometer in 2021. Súdwest-Fryslân had in 2021 de laagste bevolkingsdichtheid van deze top 40, namelijk 172 inwoners per vierkante kilometer.

Herindeling Amsterdam-Weesp

Voor de komende jaren staan er verschillende herindelingen op de agenda. De eerste vindt plaats op 24 maart 2022, wanneer de gemeente Weesp bij Amsterdam zal worden gevoegd. Amsterdam krijgt er dan ruim 20 duizend inwoners bij en groeit tot bijna 900 duizend inwoners.