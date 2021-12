Koud buiten? Draag verwarmde handschoenen

Verwarmde handschoenen

Het liefst draag je daarom goede, verwarmde handschoenen om je handen lekker op temperatuur te houden. Laat het dus maar flink vriezen en sneeuwen, want jij zal er geen last van hebben. Zelfs niet wanneer je sneeuwballen gooit, de autoruiten krabt of een mooie mountainbiketocht door het bevroren landschap maakt.

Koude handen

Iedereen heeft wel eens koude handen. Dat heeft met de doorbloeding van het lichaam te maken. Vingers (en tenen) vormen de uiteinden van je lichaam en soms zijn de haarvaatjes niet toereikend genoeg om het bloed naar je vingertopjes te laten stromen. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben. De doorstroming van het bloed verzorgt namelijk je innerlijke temperatuur en zo af en toe kunnen de haarvaatjes die je vingertoppen moeten bereiken vernauwen of verkrampen. Dit gebeurt meestal bij koudere temperaturen, zoals bij koud water of in de winter. De verminderde bloedsomloop kan veroorzaakt worden door een aandoening, maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Wist je dat vrouwen over het algemeen koudere handen hebben dan mannen? En dat erg slanke mensen het ook sneller koud hebben dan vollere mensen? Dat komt doordat slanke mensen weinig lichaamsvet hebben en dat isoleert het lichaam goed.

Koude buitentemperatuur

Dat we in de winter sneller koude handen hebben is logisch. Het is immers buiten veel kouder dan onze eigen lichaamstemperatuur. Je lichaam moet dan heel hard werken om het warm te houden. Vingers (en tenen) moeten het dan het eerst ontgelden qua kou. Net als je neus en oren. In tegenstelling tot de rest van het lichaam, gebruik je je handen buiten minder. Ja, ze zwaaien wat heen en weer of houden de riem van de hond vast tijdens het wandelen, maar meer doen ze niet. Door het stiller houden van deze uiteindes van het lichaam worden ze sneller koud.

IJzige kou

Winterse neerslag in combinatie met lagere temperaturen en wind maken het buiten ook een stuk kouder dan het wellicht is. Je vingers krijgen het dan zwaar te verduren als je bijvoorbeeld gaat hardlopen, wandelen of een fietstocht maakt. Het koude water (dit geldt ook voor mist) kan de handen erg laten afkoelen, waardoor je later pijnlijke, prikkelende vingers kan hebben. Dit wordt winterhanden genoemd en is niet fijn.

Winterhanden

Winterhanden (of wintertenen) ontstaan wanneer het buiten vochtig en koud is. Het heeft voornamelijk te maken met het verkrampen en vernauwen van de kleinste bloedvaten in je handen en vingers; de haarvaatjes. Door deze plotselinge vernauwing stroomt er geen bloed naar de vingers, waardoor ze in rap tempo afkoelen. Kom je dan weer binnen en raken je handen langzaam weer op temperatuur dan kan dat flink zeer doen en gepaard gaan met jeuk en paars/blauwe plekken op de vingers. Er valt hier weinig tegen te doen, behalve dan de handen goed warm houden.

Goede voorbereiding

Hoewel de kans op een strenge winter klein is, is het goed om vast voorbereid te zijn op wat er mogelijk komen gaat. Het Nederlandse klimaat kan nu eenmaal verrassende uitschieters maken. Heb je snel last van koude handen en ben je veel buiten te vinden door werk, woon-werk-verkeer of sport? Zorg dan dat je je handen beschermt met handschoenen die je handen verwarmen. Er zijn verschillende verwarmde handschoenen die op batterijen werken. Stel de juiste temperatuur in en je geniet altijd van warme handen als je buiten bent. Ook tijdens zeer koude herfstbuien bijvoorbeeld.

Voordelen warme handen

Als je deelneemt aan het verkeer en last hebt van koude handen dan heb je vast gemerkt dat dit het inknijpen van remmen op de fiets, brommer of motor bemoeilijkt. Koude vingers verkrampen namelijk snel en je verliest het gevoel in de handen. Hierdoor heb je veel minder de controle over wat je doet met je handen – en dat kan problemen opleveren in het verkeer. Heb je snel last van koude handen, dan is het dus handig om altijd handschoenen aan te doen als het kwik onder de 10 graden Celsius zakt. Bij extreme koude winters bieden verwarmde handschoenen dus uitkomst. Voor alle gelegenheden Verwarmde handschoenen zijn ideaal voor als het vriest of sneeuwt. Ze zijn heerlijk voor alledaags gebruik, dus wanneer je op de fiets naar het werk gaat, autoruiten moet krabben, de hond uitlaat of buiten sport. Ze zijn ideaal op de skipiste, tijdens het langlaufen en schaatsen. Kortom, verwarmde handschoenen houden je handen in alle winterse omstandigheden op temperatuur.