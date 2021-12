Ravage na plofkraak in hotel in Diemen

Er heeft een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat in een hotel aan het Diemerhof. Dat gebeurde in de ochtend van 31 december 2021. Twee verdachten zijn gevlucht.

Rond 4:20 uur vond de explosie plaats binnen in het hotel, wat voor een enorme ravage zorgde. Er zijn geen gewonden geraakt. Tientallen hotelgasten zijn geëvacueerd en overgebracht naar een nabijgelegen opvanglocatie. De Teamleider Explosieven en Veiligheid van de politie kwam ter plaatse om het onderzoek te doen. Daarna is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (E.O.D.D.) gekomen het explosief materiaal veilig te stellen. Of er buit is gemaakt moet het onderzoek verder uitwijzen.