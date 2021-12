Feestdagen samen vieren? Doe eerst even een corona test

Coron zelftest

Een coronatest is een snelle en eenvoudige manier om jezelf thuis op COVID-19 virus te screenen. Bijzonder nuttig als je weet of vermoedt als je klachten hebt of dat je bent blootgesteld aan het coronavirus, maar je niet direct toegang hebt tot de GGD of andere instelling of niet kunt wachten op de resultaten. Deze geautoriseerde diagnostische antigeen coronatesten kunnen daarentegen binnen ongeveer 10 à 15 minuten actieve COVID-19-infecties detecteren. Je hebt dus heel snel de uitslag binnen. Dat je zelf snel de resultaten van een coronatest kunt zien, geeft veel mensen gemoedsrust. Zo weet je meteen of besmet bent of niet en wat je daarna moet doen. Afhankelijk van jouw situatie kan het zinvol zijn om een paar van deze coronatesten in huis of gewoon bij de hand te hebben.

Houd je bezoek veilig

Behalve dat je een corona zelftest kan doen voordat je naar de sportschool gaat, of naar een restaurant of café, is het ook heel handig dat je jezelf eerst test als je naar mensen thuis gaat waar meerdere personen aanwezig zijn. Nu de feestdagen voor de deur staan helemaal. En natuurlijk ook door de corona variant Omikron die zich al in ons land gemeld heeft. In Nederland is tot nu toe bij 123 personen in totaal de omikron variant vastgesteld. Dus ook als zijn de aanwezigen gevaccineerd, dan nog kun je elkaar besmetten. Daarom kun je in zulke gevallen een coronatest doen voordat je erheen gaat. Om er zeker van te zijn dat je het virus niet overbrengt aan je familie, dierbaren of geliefden. Dat maakt elkaar bezoeken een stuk veiliger.

Kwetsbaren

Het nemen van een snelle coronatest kan ook geschikt zijn voordat je in contact komt met iemand die mogelijk kwetsbaarder is om het virus op te lopen. Zelfs als je volledig bent gevaccineerd, wil je wellicht zo’n handige coronatest thuis doen voordat je tijd met opa of oma gaat doorbrengen. Een coronatest is dus een goedkope en makkelijke manier om erachter te komen of je besmet bent of niet. Houd er wel rekening mee dat een negatief resultaat niet noodzakelijk betekent dat iemand geen COVID-19 heeft, en dat deze tests niet bedoeld zijn om als enige diagnosemethode te worden gebruikt. Als je toch nog twijfel hebt, neem dan contact op met de GGD.

Een run op corona zelftests

Gelukkig zijn veel mensen zich bewust van de voordelen van een corona zelftest. Dat blijkt wel uit de nieuwsberichten dat veel corona zelftests waren uitverkocht. Door de oplopende corona besmettingen zijn we massaal aan het zelftesten geslagen. Ook koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) meldde eerder deze maand dat er tekorten zijn. Niet alleen de bekende drogisterijen, ook apotheken moesten veel mensen teleurstellen. Vooral doordat de koude maanden zijn aangebroken en nu de Kerstdagen en Oud en Nieuw voor de deur staan, is de kans groot dat de schappen binnenkort weer leeg staan. En zelfs online zijn de coronatest niet altijd makkelijk te verkrijgen.

Waar kun je nog een zelftest kopen?

Ben je al op zoek gegaan naar een coronatest in de winkels en kwam je met lege handen thuis? Een adres waar nog steeds coronatesten te koop zijn is deboerdental.nl. Geen onbekende naam in de medische wereld. En ook niet onbekend bij veel consumenten die deze medische groothandel beoordeelt met een klantwaardering van 9,1. Hier kun je nog steeds terecht voor hoogwaardige verpakte RIVM goedgekeurde en CE gecertificeerde zelftesten. Deze worden afgenomen door middel van een kort wattenstaafje. Doordat het wattenstaafje maar 2,5 cm in de neusholte hoeft, is het eenvoudig in gebruik en kun je deze zelftest makkelijk zelf uitvoeren als volwassene.

Duidelijke Nederlandse bijsluiter

Ook zijn deze coronatesten voorzien van een Nederlandse handleiding. En daar mag wat over gezegd worden, want wie bij verschillende winkels testen koopt, heeft ongetwijfeld wel gemerkt dat er niet altijd een heldere bijsluiter bij zo’n coronatest zit. Met wat pech krijg je een bijsluiter in een buitenlandse taal of helemaal geen bijsluiter. En als je wel een Nederlandse bijsluiter aantreft, is deze weer vaak niet duidelijk. Communicatiespecialist Renate Verloop uitte haar verbazing hierover op Linkedin. Uiteraard pleit iedereen voor een duidelijke en heldere uitleg voor gebruik.