Omikronvariant bij totaal 123 personen in Nederland aangetroffen

In Nederland is tot nu toe bij in totaal 123 personen de omikronvariant vastgesteld. Dit meldt het RIVM dinsdag.

Zuid-Afrika

De coronavariant Omikron werd eind november 2021 voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. Inmiddels is deze variant op verschillende plaatsen in de wereld opgedoken. De omikronvariant neemt snel in aandeel toe. Ook in Nederland.

Totaal 123 keer omikron vastgesteld

Tot dinsdag middag 13.00 uur werd bij in totaal 105 mensen in Nederland de omikronvariant van het coronavirus aangetoond. Het gaat om 80 mensen met een reisgeschiedenis naar zuidelijk Afrika, 3 contacten van mensen bij wie omikron eerder werd aangetoond, 15 personen zonder directe of indirecte link met zuidelijk Afrika en 7 mensen waarbij het bron- en contractonderzoek nog loopt. Het totaalaantal van 105 is zonder de 18 personen met omikron op de vluchten uit Zuid-Afrika van 26 november. Dus totaal komt het dan op 123 bevestigde besmettingen. In de voorlopige data van de kiemsurveillance voor week 47 is de omikronvariant in ieder geval 3 keer gevonden. Deze data worden wekelijks op vrijdagmiddag bijgewerkt.

Omikronvariant

De coronavariant Omikron werd voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. Daar neemt de omikronvariant snel in aandeel toe. Dat kan er op wijzen dat deze variant besmettelijker is dan de deltavariant die we nu vooral in Nederland zien. Inmiddels is deze variant op verschillende plaatsen in de wereld opgedoken. De variant lijkt zich snel te verspreiden. De kleine veranderingen (mutaties) lijken ook bij deze variant vooral te zitten in de stekeltjes van het coronavirus: het spike-eiwit.

Groot aantal mutaties zorgt voor veranderende eigenschappen

Opvallend is dat deze variant een ongewoon groot aantal mutaties in dit eiwit heeft. Een aantal mutaties zit op plekken die mogelijk zorgen dat de eigenschappen van het virus veranderen. Of de virusvariant ook zorgt dat mensen ernstiger ziek worden van het coronavirus is nog niet bekend. Er zijn berichten uit Zuid-Afrika dat de ziekte bij de omikronvariant milder verloopt. Of dat ook echt zo is, moet uit nader onderzoek blijken. Ook is nog niet duidelijk hoe de virusvariant reageert op de bestaande vaccins of bij mensen die het coronavirus al eerder hebben gehad.