Agenten in Breukelen mishandeld, hersenschudding en breuk in hand

Kort na de jaarwisseling is in Breukelen op de Broekdijk West bij het busstation een agent tegen het hoofd getrapt toen zij en haar collega’s een man wilden aanhouden. Dit meldt de politie zaterdag.

Familie

Politieagenten zagen dat in de omgeving van het busstation in Breukelen zwaar vuurwerk werd afgestoken. Toen ze er een kijkje gingen nemen, zagen ze dat verschillende prullenbakken en verkeersborden waren vernield. Ook zagen zij een man vuurwerk afsteken. 'Toen ze uitstapten om hem aan te spreken, rende hij weg. Toen de agenten hem vervolgens wilden aanhouden, bemoeide de familie van de verdachte zich ermee', aldus de politie.

Agent tegen hoofd getrapt

Een agent kreeg daarbij enkele trappen en klappen tegen haar hoofd. Later in het ziekenhuis bleek zij een hersenschudding te hebben. Een andere collega liep een breuk in zijn hand op en moest in het ziekenhuis worden behandeld eveneens als een van de verdachten.

Ernstige bedreigingen geuit

Ook zijn er ernstige bedreigingen geuit naar de agenten. Er zijn in totaal drie mensen aangehouden op verdenking van mishandeling en het bedreigen van politiemensen. Het gaat om een 19-jarige man en een 49-jarige man uit Breukelen en een 26-jarige man uit Maarssen.