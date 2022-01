Vrouw belandt met auto in sloot langs snelweg A50 bij Sint-Oedenrode

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag rond 13.35 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode. In de rijrichting van Son en Breugel richting Veghel belandde een vrouw met haar auto in een sloot.

Eerste hulp van medeweggebruikers

Medeweggebruikers stopte om eerste hulp te verlenen. De in allerijl gealarmeerde brandweerlieden hebben het voertuig veilig gesteld. De vrouw is na de eerste medische verzorging ter plaatse voor een controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is ons niet duidelijk.