De voordelen van zoetstof

Een schepje suiker in je thee of koffie of een schep suiker in je yoghurt. Ongemerkt scheppen we heel wat lepeltjes suiker in onze drankjes en eten. Een beter idee is om suiker voortaan in te wisselen voor zoetstof.

We krijgen veel meer suiker binnen dat we waarschijnlijk beseffen. Dat begint al met schepjes suiker in drank en voedsel, maar ook andere producten bevatten vaak veel suiker. Van nature zit er al suiker in bijvoorbeeld fruit en melk, maar er wordt ook veel suiker toegevoegd in allerlei andere producten die we dagelijks consumeren. Denk bijvoorbeeld aan pindakaas, frisdrank, ketchup, sla dressings en mayonaise. Daar staan we vaak niet bij stil. Het blijkt dat gemiddeld de Nederlander maar liefst 28 suikerklontjes per dag consumeert. Op jaarbasis is dat meer dan 10.000 suikerklontjes oftewel veertig kilo per jaar! Dat komt naar voren uit dit onderzoek van het Diabetes Fonds. Wel even schrikken. Wil je meer weten over diabetes, dan vind je hier meer daarover.

Minder suiker eten

Suiker is niet per definitie slecht voor je. Je lichaam heeft per slot van rekening suiker nodig om te kunnen bewegen en te denken. Te veel suiker beschadigt je bloedvaten en zorgt echter wel voor onder meer tandbederf, darmproblemen en vermoeidheid. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe ze nu voortaan minder suiker kunnen eten. En dat is niet eenvoudig, want we zijn als mens gek op zoetigheid. Het geeft ons een prettig gevoel en we worden continue verleid om producten met veel suiker te eten of te drinken. Er kan onderscheid gemaakt worden in de soorten suikers, zoals fruitsuikers, ongeraffineerde suikers en geraffineerde suikers, maar op zich is alle suiker ongezond. Al mag suiker in fruit volledig uit fructose bestaan, deze suiker in je appel of kiwi verhoogt nog steeds je cholesterol en is niet beter dan suiker in je chocoladereep of gebakje. Een handige tip is om minder suiker te eten door deze te vervangen door zoetstof. Zoetstoffen zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om ze zoeter te maken.

Zoetstof als vervanging van suiker

Net zoals in suikers, zit er ook verschil in zoetstof. Zo bestaan er natuurlijke zoetstoffen die bijvoorbeeld in bessen of citrusvruchten voorkomen, stevia met een natuurlijke oorsprong of sukrin, zoetstof die gewonnen wordt door natuurlijke fermentatie van glucose. Maar er zijn ook stoffen die worden gemaakt in een fabriek, de zogenoemde kunstmatige zoetstoffen. Denk aan aspartaam, of Xylitol, dat je wellicht kent van kauwgum en bijvoorbeeld sucralose dat veel gebruikt wordt in sportdrankjes, cola, maar ook snoep en mueslirepen. Zoetstoffen worden doorgaans ook vaak gebruikt in light-producten zoals light-frisdrank. Niet alle zoetstoffen zijn gunstig voor de darmen en spijsvertering of bloedsuikerspiegel. Het is daarom belangrijk dat je kiest voor een goede zoetstof. Daarentegen zijn alle zoetstoffen die in voedingswaren gebruikt worden, wel uitgebreid onderzocht en veilig verklaard door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). Zoetstoffen hebben een E-nummer als ze veilig zijn bevonden en gecontroleerd door de EFSA.

De voordelen van zoetstoffen

Er kan positief worden gesproken over zoetstof als vervanger van suiker. Zoetstoffen hebben ongetwijfeld een aantal voordelen ten opzichte van suiker. Zo bevatten ze geen of nauwelijks calorieën. En dat is mooi nieuws voor mensen die een dieet volgen en echt bezig zijn met afvallen. Let wel: gebruik alles met mate, dus ook zoetstof, want overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Vervanging door zoetstof is ook ideaal voor degenen die van bakken houden. De juiste zoetstof kan zorgeloos gebruikt worden als je koek of taarten gaat bakken zonder dat dit de smaak aantast. Sukrin en stevia lenen zich uitstekend hiervoor. Mensen die aan diabetes lijden, hebben ook baat bij laagcalorische zoetstoffen. Zeker als je overgewicht en diabetes hebt, kan een kleine vermindering van het lichaamsgewicht al voor grote verbetering in de bloedsuikerspiegel zorgen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat na de consumptie van zoetstoffen, geen stijging van het bloedglucose of insuline wordt waargenomen. En tot slot: zoetstof veroorzaakt geen tandbederf. Suiker wordt omgezet in zuren die voor tandbederf kunnen zorgen. Zoetstoffen kunnen daarentegen niet worden omgezet in zuren. Je hoeft dus niet bang te zijn voor extra kans op tanderosie met zoetstof.