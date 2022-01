Man naakt op straat aangetroffen

Op Nieuwjaarsdag, rond 05.45 uur, troffen voorbijgangers in Middelburg een gewonde, naakte man aan in de Roozenburglaan in Middelburg. De voorbijgangers verleenden eerste hulp aan de man en belden 112. Agenten gingen ter plaatse en ook een ambulance kwam naar de Roozenburglaan.

De man was gewond en niet goed bij zijn positieven. Hij is door de ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten deden onderzoek in de straat en troffen, verderop van de plek waar de man had gelegen, kleding aan die mogelijk van de man was. De kleding is in beslag genomen voor onderzoek.

De identiteit van de man was nog niet bekend. Inmiddels weet de politie dat het om een 21-jarige inwoner van Breda gaat. Hij is uit het ziekenhuis ontslagen, en herstelt thuis van zijn verwondingen. De man is nog niet in staat om een verklaring af te leggen. Zodra de mogelijkheid er is wordt de man gehoord.

De politie weet nog niet wat er exact gebeurd is. De recherche stelt een onderzoek in. Een van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt is dat de man gewond is geraakt tijdens een beroving.