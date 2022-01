Man verdacht van doden meisje (14)

n verband met het aantreffen van een overleden meisje van 14 jaar dat op oudjaarsdag op de Melchior Treublaan in Leiden werd gevonden, hield de politie vrijdag 31 december een 32-jarige verdachte uit Leiden aan. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven kwam, de rol van de nu aangehouden verdachte wordt onderzocht.

Het slachtoffer, afkomstig uit Hazerswoude-Rijndijk was donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. Hierop werd door de politie een onderzoek opgestart en is op verschillende locaties tevergeefs naar het meisje gezocht. De volgende ochtend, vrijdag 31 december, kwam omstreeks 09.20 uur de melding dat een groepje sporters in een speelparkje aan de Melchior Treublaan het slachtoffer had gevonden. Het meisje was toen al overleden.

De politie zette de omgeving af en startte direct een onderzoek. Het bleek dat het om het vermiste meisje ging. Zoals gebruikelijk is bij het aantreffen van een overleden persoon, is vervolgens onderzoek gedaan. Op het moment dat het vermoeden van een mogelijk misdrijf sterker werd, is voor het onderzoek een Team Grootschalige Opsporing, onder leiding van een officier van justitie samengesteld. Het onderzoek leidde naar het bekend worden van de identiteit van de nu aangehouden verdachte.