Vogelgriep grijpt om zich heen

In Bentelo (gemeente Hof van Twente, provincie Overijssel) is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Uit de verschijnselen bij de legkippen is niet op te maken of het om een hoog of laag pathogene vorm gaat, dat wordt op dit moment onderzocht.

De uitslag volgt morgen. Uit voorzorg wordt in afwachting van de uitslag een vervoersverbod ingesteld in de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf.

Uit de symptomen van de dieren op het besmette bedrijf kan niet opgemaakt worden of het om laag pathogene of hoog pathogene vogelgriep gaat. Laag pathogene vogelgriep heeft een milder ziekteverloop bij pluimvee, en is bovendien minder besmettelijk. Hoog pathogene vogelgriep leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Aan de hand van de uitslag die morgen volgt worden verdere passende maatregelen genomen.

Uit voorzorg wordt in afwachting van het onderzoek een aantal maatregelen genomen. In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen 4 andere pluimveebedrijven. Een van deze bedrijven staat leeg. De overige 3 bedrijven worden geblokkeerd en bemonsterd op vogelgriep. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven, deze worden ook bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 32 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

In Blija (gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland) werd gisteren bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld.