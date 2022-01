Nieuwjaarsstream gemeente Zwolle gecanceld wegens coronabesmetting muzikant

Zwolse artiesten

De muzikale livestream met Zwolse artiesten die Poppodium Hedon woensdagavond voor de gemeente Zwolle zou verzorgen is vanwege de coronabesmetting afgelast. 'Andere muzikanten moeten vanwege de besmetting in quarantaine, waardoor de gemeente Zwolle en Hedon helaas moeten besluiten de Nieuwjaarsstream te verplaatsen naar een andere datum', aldus de gemeente.

'Had me er op verheugd'

'Uiteraard heel jammer dat we de aftrap van het nieuwe jaar niet kunnen doen zoals we die met elkaar bedacht hadden. Ik had me erg verheugd op een mooie en verrassende avond met veel Zwols talent. Er is de afgelopen dagen flink gerepeteerd door de artiesten en iedereen had er veel zin in', zegt burgemeester Peter Snijders.

'Livestream later deze maand'

'Een deel van hen zit nu in quarantaine en ook zij balen daarvan. Uitstel is echter geen afstel! We gaan kijken of we de livestream later deze maand kunnen doen, we laten snel van ons horen. Voor nu wens ik iedereen een heel gelukkig en gezond nieuw jaar met veel mooie ontmoetingen, ook namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Tot snel!', aldus de burgemeester.