Agenten Noord-Nederland deelden kinder- en dierenporno

De agent was niet de enige die beeldmateriaal verspreidde. In totaal waren er achttiend dienders van de politie eenheid Noord-Nederland in 2020 betrokken bij het delen via een WhatsApp-Groep. Twaalf agenten kregen een waarschuwing opgelegd en twee een aantekening wegens plichtsverzuim. Dit zijn zowel mannelijke agenten als vrouwelijke agenten.

Agenten vielen door de mand nadat er een intern onderzoek naar de agent uit Stadskanaal was gestart wegens het delen van informatie uit politiesystemen naar derden. Hierbij werd zijn telefoon in beslag genomen en stuitte de onderzoekers op de porno. De agent gebuikte ook de politiesystemen om gegevens van vrouwen te achterhalen die hem wel leuk leken. Met enkele van hen had hij een seksuele relatie.

De officier van Justitie eiste een werkstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk tegen de man. Ook moet hij zich volgens het OM laten behandelen.