21-jarige man uit Appingedam veroordeeld voor doodslag en verboden wapenbezit

De rechtbank in Groningen heeft een 21-jarige verdachte veroordeeld tot een jeugddetentie van 18 maanden, waarvan 11 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij op 20 juni 2021 in Appingedam zijn vader opzettelijk van het leven heeft beroofd door hem met een mes in de borst te steken.

Handgemeen

In de avond van 20 juni 2021 raakten de vader en de zoon in conflict. De vader was onder invloed en wilde zijn luide muziek niet uitzetten. Toen het conflict uitmondde in een handgemeen is de zoon naar zijn slaapkamer gegaan om daar een mes te pakken. Eenmaal beneden kwam zijn vader weer op hem af, hield hem vastgedrukt tegen de trap en sloeg hem met gebalde vuist in het gezicht, waarna de zoon meerdere malen met het mes uithaalde en zijn vader met het mes in de borst stak.

Geen noodweer of noodweer-exces

Hoewel de rechtbank van oordeel is dat de zoon zich tegen zijn vader mocht verdedigen, was het gebruik van een mes onder deze omstandigheden niet proportioneel. Dat er bij de zoon sprake was van een zo heftige emotionele opwelling dat deze disproportionele reactie hem niet kan worden aangerekend, is niet aannemelijk geworden.

Strafmotivering

Verdachte heeft zijn vader om het leven gebracht door hem met een mes in zijn borst te steken. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Een zeer ernstig feit, waardoor zijn familie en omgeving hevig zijn geschokt. In de bepaling van de straf houdt de rechtbank er in sterke mate rekening mee dat de verdachte opgroeide in een complexe gezinssituatie, waarbij hij regelmatig werd gekleineerd, vernederd en mishandeld door zijn vader.

Strafoplegging

Aan de verdachte wordt een jeugddetentie opgelegd van 18 maanden, waarvan 11 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met daaraan bijzondere voorwaarden gekoppeld zoals een behandeltraject en een drugsverbod.