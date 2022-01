Bestuurder van op auto gebotste boom Odoorn ernstig gewond

Op de Borgerderweg in Odoorn is zondagochtend een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte daarbij ernstig gewond, de bijrijder raakte ook gewond maar was nog wel aanspreekbaar.

Traumahelikopter

Een traumahelikopter, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurder werd eerst buiten de auto behandeld door MMT-personeel en later in een ambulance. Hij is met spoed en in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder van de auto was aanspreekbaar en werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.